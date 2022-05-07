Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне

В Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов была продана знаменитая флисовая кофта президента Владимира Зеленского.

Источники: The Telegraph

Детали: Перед началом торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал тратить крупно, поскольку эта вещь должна стоить гораздо больше, чем стартовая цена в 50 000 фунтов стерлингов.

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Во время аукциона Зеленский выступил с речью по видеосвязи и похвалил Великобританию и "храброго Бориса", посетившего его в Киеве.

Во время аукциона, который проводил Christie's, были представлены и другие лоты, в частности кувшин-петушок, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским в украинской столице.