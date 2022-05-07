Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 08:27

В Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов была продана знаменитая флисовая кофта президента Владимира Зеленского.

Источники: The Telegraph

Детали: Перед началом торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал тратить крупно, поскольку эта вещь должна стоить гораздо больше, чем стартовая цена в 50 000 фунтов стерлингов.

Во время аукциона Зеленский выступил с речью по видеосвязи и похвалил Великобританию и "храброго Бориса", посетившего его в Киеве.

Во время аукциона, который проводил Christie's, были представлены и другие лоты, в частности кувшин-петушок, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским в украинской столице.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийБорис Джонсон
Главное сегодня

"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции" с белым флагом

После 9 мая можно постепенно возвращаться в Киев – Кличко

фото, видеоОдессу обстреляли ракетами, над городом дым

Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на свой код +7

видеоЗащитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного

Погиб еще один журналист: защищал страну в рядах ВСУ

Все новости...
Зеленский
Пелоси: Путин – трус, а его страна – спонсор терроризма
К спасению военных с "Азовстали" привлечены влиятельные государства – Зеленский
Зеленский призывает в ближайшие дни не игнорировать сигнал тревоги
Последние новости
16:54
видеоМОУ подтвердило удар вблизи Змеиного: поражен катер РФ и ракетные комплексы "Тор"
16:52
Спикеру Госдумы померещилось, что армия США воюет в Украине
16:48
"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции" с белым флагом
16:46
В Украине арестованы счета "дочки" Росатома
16:45
фото"Zaстрелись": в центре Киева установили инсталляцию-послание Путину
16:28
Премьер-министр Эстонии поддержала вступление Финляндии в НАТО
16:26
дополненоЭкс-чиновника Львовской ОГА и журналиста задержали за хищение гуманитарки - СМИ
16:16
Четыре взрыва прогремели на Николаевщине
16:13
Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве
16:10
Что говорит российская пропаганда о полке "Азов" – Алина Старая
Все новости...