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Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 08:27
Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне

В Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов была продана знаменитая флисовая кофта президента Владимира Зеленского.

Источники: The Telegraph

Детали: Перед началом торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал тратить крупно, поскольку эта вещь должна стоить гораздо больше, чем стартовая цена в 50 000 фунтов стерлингов.

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Во время аукциона Зеленский выступил с речью по видеосвязи и похвалил Великобританию и "храброго Бориса", посетившего его в Киеве.

Во время аукциона, который проводил Christie's, были представлены и другие лоты, в частности кувшин-петушок, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским в украинской столице.

Темы: ЗеленскийБорис Джонсон
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