Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия отправит в Украину еще 287 мобильных генераторов

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 09:30

Правительство Великобритании пообещало отправить в Украину 287 мобильных генераторов, кроме 569, которые уже переданы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Новые генераторы, которых достаточно для питания почти 8 тысяч домов, будут использоваться для больниц, приютов и других необходимых услуг в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины, сообщает британский Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Правительство также смягчило правила по поддержке ископаемого топлива за рубежом, чтобы увеличить поставки жизненно важной энергии в Украину, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Владимиром Зеленским предоставление Украине дополнительного вооружения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Великобритания
Главное сегодня

Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский

Россия может ударить ножом в спину 9 мая – Подоляк

"Время истекает, а это наши жизни!" Защитники Мариуполя просят эвакуации

Всех женщин, детей и пожилых людей с "Азовстали" вывезли – Верещук

Во время эвакуации гражданских россияне убили троих защитников Азовстали – "Азов"

В Николаев вернется вода, но техническая – мэр

Все новости...
Великобритания
Россия вызвала посла Британии из-за новых санкций
Британия отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи: что это значит
Британия поможет Финляндии в случае нападения РФ даже без членства в НАТО - глава Минобороны
Последние новости
01:09
Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ
00:45
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
00:40
Луганщина: Двое погибших из-за обстрела россиянами школы в Белогоровке
00:12
Над Николаевщиной сбили российскую ракету
23:57
аудио, обновленоОчевидцы сообщают о взрывах в Николаеве
23:41
фотоВ Буче нашли радиоактивную колбу, украденную оккупантами на ЧАЭС
23:26
Появилось видео ювелирной работы украинской авиации по врагам на Змеином
23:16
Правящие немецкие социал-демократы пересмотрят политику в отношении России
22:54
Главное за неделю: эмбарго для российской нефти, рубль на оккупированных территориях
22:41
Зеленский о прицельном обстреле РФ музея Сковороды: "Не каждый террорист додумается"
Все новости...