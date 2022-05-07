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Британия отправит в Украину еще 287 мобильных генераторов

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 09:30

Правительство Великобритании пообещало отправить в Украину 287 мобильных генераторов, кроме 569, которые уже переданы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Новые генераторы, которых достаточно для питания почти 8 тысяч домов, будут использоваться для больниц, приютов и других необходимых услуг в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины, сообщает британский Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

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Правительство также смягчило правила по поддержке ископаемого топлива за рубежом, чтобы увеличить поставки жизненно важной энергии в Украину, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Владимиром Зеленским предоставление Украине дополнительного вооружения.

Темы: Великобритания
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