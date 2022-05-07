Мужчина наворовал гуманитарки на полмиллиона, пока "помогал" волонтерам

Полиция в Киеве задержала мошенника, присвоившего гуманитарную помощь на полмиллиона гривен.

Источник: Нацполиция

Детали: Согласно информации полиции, мужчина в телеграмм-канале разместил объявление о предоставлении услуг по перевозке гуманитарных грузов.

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Затем во время "выполнения заказа" мужчина присвоил 40 бронежилетов, 15 раций, детские товары и лекарства, которые волонтеры закупили для военнослужащих ВСУ.

Кроме того, получив заказ, мужчина просил перечислять дополнительно деньги, а когда получал – больше не выходил на связь.

В конце концов он обманул четырех человек на сумму полмиллиона гривен.

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В квартире задержанного провели обыск, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, военное снаряжение, детское питание, подгузники и медикаменты.