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В Берлине разрешили чествование дня победы с флагом Украины только в течение 1 часа

Суббота, 7 мая 2022, 11:47

Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Об этом "Европейской правде" рассказал активист Александр Снидалов, который примет участие в акции 8 мая.

"И символику, и присутствие разрешили по согласованию с полицией в честь, которое будет проводить украинское посольство" - сказал он.

По словам Снидалова, акция начнется 8 мая в 12.00 и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что посольство получило разрешение на акцию с украинской символикой, но не считает, что это решает проблему.

"Когда появилась информация об этом запрете, я обратился к городским властям за разъяснением, и мне сообщили, что на официальные мероприятия с участием официальных лиц это не будет распространяться. Мы регистрировали только одну такую ​​церемонию - в полдень 8 мая в Тиргартене, в центре Берлина. А что делать другим украинцам? В Берлине 15 мемориалов, значит, на других это будет запрещено" - отметил он.

"Это исключение также будет касаться и российского посольства и акций с российскими флагами" - добавил посол.

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Александр Снидалов отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине.

"Из интересного. Наши волонтеры организовали awerness команду, которая должна была действовать в этот день, предупреждая украинцев о возможных провокациях и рассказывая о том, как вести себя во время провокаций. Эта команда должна была носить розовые жилеты. Полиция запретила использование розовых жилетов приравняв их к униформе, носить которую в этот день тоже запрещено", - рассказал также Снидалов.

Как сообщалось, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом.

Темы: Германия9 мая
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