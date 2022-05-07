Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Берлине разрешили чествование дня победы с флагом Украины только в течение 1 часа

Суббота, 7 мая 2022, 11:47

Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Об этом "Европейской правде" рассказал активист Александр Снидалов, который примет участие в акции 8 мая.

"И символику, и присутствие разрешили по согласованию с полицией в честь, которое будет проводить украинское посольство" - сказал он.

Реклама:

По словам Снидалова, акция начнется 8 мая в 12.00 и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что посольство получило разрешение на акцию с украинской символикой, но не считает, что это решает проблему.

"Когда появилась информация об этом запрете, я обратился к городским властям за разъяснением, и мне сообщили, что на официальные мероприятия с участием официальных лиц это не будет распространяться. Мы регистрировали только одну такую ​​церемонию - в полдень 8 мая в Тиргартене, в центре Берлина. А что делать другим украинцам? В Берлине 15 мемориалов, значит, на других это будет запрещено" - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

"Это исключение также будет касаться и российского посольства и акций с российскими флагами" - добавил посол.

Александр Снидалов отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине.

"Из интересного. Наши волонтеры организовали awerness команду, которая должна была действовать в этот день, предупреждая украинцев о возможных провокациях и рассказывая о том, как вести себя во время провокаций. Эта команда должна была носить розовые жилеты. Полиция запретила использование розовых жилетов приравняв их к униформе, носить которую в этот день тоже запрещено", - рассказал также Снидалов.

Как сообщалось, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом.

Темы: Германия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: