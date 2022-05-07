Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе - разведка

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 12:27

По данным украинской разведки, российские офицеры снимаются с боевых позиций для охраны парада в разрушенном Мариуполе.

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных приспешников, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск.

Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану.

Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение".

Детали: Указано, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

Разведка публикует список командного состава полка и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности. В перечне – более 200 фамилий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаМариуполь
Главное сегодня

Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ

Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский

Россия может ударить ножом в спину 9 мая – Подоляк

"Время истекает, а это наши жизни!" Защитники Мариуполя просят эвакуации

Всех женщин, детей и пожилых людей с "Азовстали" вывезли – Верещук

Во время эвакуации гражданских россияне убили троих защитников Азовстали – "Азов"

Все новости...
разведка
Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене данными с Украиной - NBC
Перехват разговора военного РФ: "Здесь один выход – либо 200-й, либо 300-й"
Депортированных угрозами заставляют принимать "гражданство" ОРЛО – ГУР
Последние новости
04:00
В Британии учат украинских военных управлять "Старстриками"
03:12
Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,6 млрд долларов
02:26
В Одессе раздались взрывы, по Украине — воздушные тревоги
02:00
Запорожье: Россияне обманом и принуждением пытаются организовать празднование 9 мая
01:09
Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ
00:45
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
00:40
Луганщина: Двое погибших из-за обстрела россиянами школы в Белогоровке
00:12
Над Николаевщиной сбили российскую ракету
23:57
аудио, обновленоОчевидцы сообщают о взрывах в Николаеве
23:41
фотоВ Буче нашли радиоактивную колбу, украденную оккупантами на ЧАЭС
Все новости...