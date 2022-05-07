Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе - разведка

По данным украинской разведки, российские офицеры снимаются с боевых позиций для охраны парада в разрушенном Мариуполе.

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных приспешников, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск.

Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану.

Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение".

Детали: Указано, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

Разведка публикует список командного состава полка и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности. В перечне – более 200 фамилий.