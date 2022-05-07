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На юге сбили дорогостоящий ударный беспилотник РФ

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 13:46
иллюстративное фото БПЛА "Форпост"

Украинские защитники сбили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

Источник: пресс-центр воздушного командования "Південь"

Дословно: "Утром 7 мая при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны подразделениями воздушного командования "Південь" был обнаружен и уничтожен очередной разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

Детали: По данным воздушников, беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.

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