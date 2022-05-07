Одессу обстреляли 6 ракетами, попали в мебельное предприятие

В Одессе раздались взрывы, город обстреляли 6 российскими ракетами, выпущенными из стратегической авиации.

Источник: собеседники УП, "Суспільне Одесса"

Детали: В Одессе прогремели несколько взрывов.

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СМИ пишут, что горожане "видят ракеты".

Позже обстрелы по Одессе подтвердил пресс-секретарь Одесской ВА Сергей Братчук.

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Прямая речь: "В город прилетело несколько ракет. Враг в очередной раз подтвердил свое коварство".

Обновлено: В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что по Одессе враг нанес удар 6 ракетами, применяя стратегическую авиацию.

4 ракеты попали в частное предприятие по производству мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изувечены многоэтажные дома рядом. Еще две ракеты попали по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и приводу управления полетами Одесского аэропорта.

На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв.м ликвидирован. Продолжается разбор завалов.

Пострадавших пока нет. Информация уточняется.

Издание "Думская" сообщает, что взрывной волной во многих окнах выбиты стекла. Коммунальщики, местные жители, спасатели прямо сейчас ликвидируют последствия.