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Российские самолеты обстреляли Сумщину и территорию РФ

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 15:15
Российские самолеты обстреляли Сумщину и территорию РФ
осколки ракет. скриншот с видео ГПСУ

Вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумщины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: После обеда 7 мая вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовые удары по украинской территории.

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Удары были нанесены на расстоянии около 20 километров друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35.

Прямая речь: "Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели зайти в укрытие.

Следует отметить, что во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории".

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Темы: Сумская областьвойна
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