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На территории Запорожской области ввели затяжной комендантский час

Алена МазуренкоСуббота, 7 мая 2022, 17:27

На территории всей Запорожской области, даже в той местности, которая временно находится в оккупации, с 19.00 8 мая и до 05.00 10 мая введен непрерывный комендантский час.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь: "На территории всей Запорожской области с 19.00 8 мая и до 05.00 10 мая введен непрерывный комендантский час.

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И несмотря на то, что Энергодар находится во временной оккупации, а значит, захватчики диктуют жителям города свои условия труда, поведения, пребывания на улицах, хочу предостеречь всех от проведения и участия в массовых акциях".

Детали: По словам Орлова, в ближайшие несколько дней не исключена возможность провокаций и силовых мер, в ходе которых могут пострадать мирные жители.

Людям по возможности рекомендуют воздержаться от нахождения на улицах и выездов на природу.

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Темы: Запорожская областьоккупациявойна9 мая
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