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Парад 9 мая в Воронеже пройдет без военной техники, но с салютом

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 17:46
Парад 9 мая в Воронеже пройдет без военной техники, но с салютом
Парад на 9 мая в Воронеже, 2019 год, скрин с видео

В понедельник на параде в российском городе Воронеж не будет участвовать военная техника, вместо этого к мероприятию привлекут около 2 тысяч военных и запустят салют.

Источник: Время Воронежа, "РИА Воронеж"

Детали: Ранее военная техника была неотъемлемой частью парадов в Воронеже. Исключением был 2016 год, тогда вместо наземной техники в мероприятии участвовала только военная авиация.

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Министерство обороны РФ опубликовало карту, согласно которой в Воронеже парад-2022 будет сопровождаться только выступлением 2,1 тыс. военнослужащих и салютом. Таким образом, мероприятие пройдет без военной техники.

Работники "РИА Воронеж" обратились за комментарием в пресс-службу местной городской администрации, чтобы те объяснили причины отсутствия техники на параде, но в мэрии ничего не ответили на запрос. Также работникам медиа не удалось получить пояснений от пресс-службы Западного военного округа РФ, почему традиционные "парадные" правила нарушены в нынешнем году.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

С 24 февраля Россия в войне против Украины потеряла, среди прочего, около 25 тысяч солдат, более 1,1 тысячи танков, полтысячи артиллерийских систем и две сотни военных самолетов.

 

Темы: 9 маяРосcияпарадвойна
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