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Блинкен: Путин переписывает историю, чтобы оправдать войну против Украины

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 17:50

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

Об этом Блинкен сказал в заявлении к 77-летию победы над нацистами, пишет "Европейская правда".

"Поскольку в Европе снова бурлит война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции. Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности.

Президент Путин пытается извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - сказал Блинкен.

Он отметил, что во время чествования окончания Второй мировой войны "у нас есть священная обязанность перед павшими: говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в наше время стоит на защите свободы".

"Изучающие прошлое знают, что президент Зеленский и смелые люди Украины воплощают дух победивших во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе", - добавил Энтони Блинкен.

Темы: СШАПутинвойна
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