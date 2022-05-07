Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен: Путин переписывает историю, чтобы оправдать войну против Украины

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 17:50

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

Об этом Блинкен сказал в заявлении к 77-летию победы над нацистами, пишет "Европейская правда".

"Поскольку в Европе снова бурлит война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции. Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности.

Реклама:

Президент Путин пытается извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - сказал Блинкен.

Он отметил, что во время чествования окончания Второй мировой войны "у нас есть священная обязанность перед павшими: говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в наше время стоит на защите свободы".

"Изучающие прошлое знают, что президент Зеленский и смелые люди Украины воплощают дух победивших во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе", - добавил Энтони Блинкен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: