на Кинбурнской косе пожар, который вот-вот может сжечь несколько сел: оккупанты не дают тушить
Суббота, 7 мая 2022, 20:40
В Херсонской области огонь охватил леса возле сел Геройское и Ивановка, но российские оккупанты не позволяют местным жителям тушить пожар.
Источник: глава Чулаковской ТГ Александр Мусиенко
Прямая речь: "Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка.
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Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар.
Мне звонят сотни людей и спрашивают, а что делать - сгореть или утопиться?".
Детали: По словам Мусиенко, огонь и дым угрожает жизни многих людей.
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