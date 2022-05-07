Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

на Кинбурнской косе пожар, который вот-вот может сжечь несколько сел: оккупанты не дают тушить

Мазуренко Алена Суббота, 7 мая 2022, 20:40
фото местных читателей УП

В Херсонской области огонь охватил леса возле сел Геройское и Ивановка, но российские оккупанты не позволяют местным жителям тушить пожар.

Источник: глава Чулаковской ТГ Александр Мусиенко

Прямая речь: "Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка.

Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар.

Мне звонят сотни людей и спрашивают, а что делать - сгореть или утопиться?".

Детали: По словам Мусиенко, огонь и дым угрожает жизни многих людей.

Темы: пожарХерсонская областьоккупацияРосcия
Главное сегодня

Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы

Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине

ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА

По состоянию на 8 мая Россия убила 225 украинских детей

видеоЗеленский в Бородянке напомнил миру о "никогда снова"

Регионы: по Николаеву россияне били ракетами, в Херсонской области – занимают властные здания

Все новости...
пожар
Более 60 пожарников гасили возгорание от ракетных ударов по Одессе
В Киеве горела гостиница: эвакуировали 98 человек
С начала вторжения в России участились поджоги военкоматов
Последние новости
13:11
аудиоСБУ: оккупанты на Херсонщине сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой
13:05
Португалия может передать Украине американские бротетранспортеры M113 - СМИ
12:59
Авиаудар россиян по Луганщине: обесточены Лисичанск и Северодонецк – Гайдай
12:50
Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы
12:46
видеоВСУ показали, как уничтожили российский вертолет с десантом возле Змеиного
12:45
Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса
12:28
Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине
12:23
Хроника войны в Украине. 74-й день ОНЛАЙН
12:18
Как подготовиться к плановой операции. Инструкция НСЗУ
11:50
На выборах в британской Северной Ирландии впервые победила партия-сторонница объединения с Ирландией
Все новости...