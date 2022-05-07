на Кинбурнской косе пожар, который вот-вот может сжечь несколько сел: оккупанты не дают тушить

В Херсонской области огонь охватил леса возле сел Геройское и Ивановка, но российские оккупанты не позволяют местным жителям тушить пожар.

Источник: глава Чулаковской ТГ Александр Мусиенко

Прямая речь: "Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка.

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Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар.

Мне звонят сотни людей и спрашивают, а что делать - сгореть или утопиться?".

Детали: По словам Мусиенко, огонь и дым угрожает жизни многих людей.