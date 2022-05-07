Харьковщина: главе Старого Салтова вручили подозрение о госизмене

Главе поселкового совета Старого Салтова Эдуарду Коновалову сообщили подозрение о совершении государственной измены из-за сотрудничества с российскими оккупационными войсками.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (7 мая – ред.) объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежды Антоновой.

По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам.

Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки".

Детали: Обоим объявили подозрение о совершении преступления "Государственная измена в условиях военного положения", следовательно, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Задержание Коновалова Фото: Олег Синегубов

Задержание Надежды Антоновой, подозреваемой в госизмене фото: олег синегубов

Эдуард Коновалов, подозреваемый в госизмены во время военного положения Сайт: поселковый совет старого салтова