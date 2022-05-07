Харьковщина: главе Старого Салтова вручили подозрение о госизмене

Главе поселкового совета Старого Салтова Эдуарду Коновалову сообщили подозрение о совершении государственной измены из-за сотрудничества с российскими оккупационными войсками.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (7 мая – ред.) объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежды Антоновой.

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По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам.

Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки".

Детали: Обоим объявили подозрение о совершении преступления "Государственная измена в условиях военного положения", следовательно, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

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Задержание Коновалова Фото: Олег Синегубов

Задержание Надежды Антоновой, подозреваемой в госизмене фото: олег синегубов