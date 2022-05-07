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Путин срочно перекидывает войска из Сирии, чтобы "подбросить дров" в Украину – Подоляк

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 22:23

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские власти перебрасывают войска из Сирии в Украину, сославшись на израильские СМИ.

Об этом Подоляк написал в субботу вечером в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Подоляк отметил, что, по данным израильских СМИ, Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы иранскому Корпусу стражей Исламской революции.

"Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", - написал Подоляк.

Накануне израильский портал DEBKAfile со ссылкой на источник сообщил, что российские подразделения, дислоцированные в Сирии, собираются на авиабазах Хмеймим, Камышлы, Дейр-э-Зор и Т4, и некоторые из них готовы к перекидыванию на украинский фронт. Военные источники сообщили, что россияне передают ключевые базы Иранскому Корпусу стражей Исламской революции и "Хезболле".

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Аналогичную информацию со ссылкой на источники сообщило издание The Moscow Times.

Издание подчеркнуло, что точная численность сирийской группировки России пока неизвестна. 

Сирийскую войну прошел новый командующий войсками в Украине генерал Дворников, которому при назначении в начале апреля Путин поставил задачу одержать победу до 9 мая.

В субботу глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин не может позволить себе проигрыш в Украине, потому готов удвоить ставки.

Темы: СирияРосcиявойнаПутин
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