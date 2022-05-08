Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Николаевщиной сбили российскую ракету

Мазуренко Алена Воскресенье, 8 мая 2022, 00:12
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Над Николаевской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету, которую россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "7 мая в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" сбило российскую крылатую ракету, которая была выпущена из российского стратегического бомбардировщика".

Детали: Защитники предупреждают, что угроза ракетных ударов с территории РФ, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

Украинцам рекомендуют соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике и не мешать ВСУ и Силам обороны выполнять свои задачи.

Предыстория:

  • Вечером 7 мая в Николаеве слышали взрывы. Издание со ссылкой на находящихся в городе собственных корреспондентов писали о звуках взрывов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьобстрелРосcиявойна
Главное сегодня

Байден и Трюдо скоординировали шаги по реагировнию на войну РФ против Украины

От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно 60 погибших — Луганская ОВА

Зеленский: Визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом

Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,6 млрд долларов

В Одессе раздались взрывы, по Украине — воздушные тревоги

Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ

Все новости...
Николаевская область
По Николаеву оккупанты нанесли несколько ударов
Четыре взрыва прогремели на Николаевщине
Николаевская область: за сутки 5 человек получили ранения
Последние новости
09:03
Байден и Трюдо скоординировали шаги по реагировнию на войну РФ против Украины
08:53
Экс-генсек НАТО видит лучшее время для вступления Финляндии и Швеции, пока Путин занят Украиной
08:44
РосСМИ заявляют, что командир морпехов в плену после выхода с "Азовмаша"
08:16
ВСУ за сутки поразили 120 целей россиян
08:03
Луганщина: россияне среди ночи открыли огонь по Шипилово, под завалами 11 человек
07:51
От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно 60 погибших — Луганская ОВА
07:41
В Харьковской области из-за обстрелов произошло три пожара, погибла бабушка
07:25
Войска в Приднестровье в полной боевой готовности — Генштаб
06:37
Сводка Генштаба: Россияне захватили окрестность Шандриголово в Донецкой области
05:56
Зеленский: Визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом
Все новости...