Над Николаевщиной сбили российскую ракету

Над Николаевской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету, которую россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "7 мая в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" сбило российскую крылатую ракету, которая была выпущена из российского стратегического бомбардировщика".

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Детали: Защитники предупреждают, что угроза ракетных ударов с территории РФ, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

Украинцам рекомендуют соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике и не мешать ВСУ и Силам обороны выполнять свои задачи.

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