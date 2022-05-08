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В Одессе раздались взрывы, по Украине — воздушные тревоги

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 02:26

В Одессе были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне"

Детали: Кроме того, в 21 области и Киеве раздалась воздушная тревога.

Дословно: "Киев, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Ровенская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская области — воздушная тревога".

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