В Одессе раздались взрывы, по Украине — воздушные тревоги

В Одессе были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне"

Детали: Кроме того, в 21 области и Киеве раздалась воздушная тревога.

Дословно: "Киев, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Ровенская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская области — воздушная тревога".