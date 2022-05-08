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В Харьковской области из-за обстрелов произошло три пожара, погибла бабушка

Елена РощинаВоскресенье, 8 мая 2022, 07:41

Спасатели Харьковщины в течение суток совершили три выезда на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами: самый большой из них произошел в полночь в г. Барвинково Изюмского района, где снаряд попал в двухэтажный дом и погибла пожилая женщина.

Источник: оперативная информация управления ГСЧС в Харьковской области по состоянию на 7 утра 8 мая

Детали: Из-за обстрелов спасатели выезжали на тушение пожаров в двухэтажном и частном доме, а также в хвойном лесу. Пожар произошел: в Изюмском (1) и Чугуевском (2) районах области.

Самый большой из этих пожаров произошел в 00:40 уже 8 мая в г. Барвинково, где вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом. В результате произошел пожар в квартире на втором этаже здания и охватил площадь 50 кв м.

Спасателям удалось ликвидировать огонь в 03:05.

В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций дома, под которыми спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1939 г.р.

Всего за сутки спасатели совершили 29 оперативных выездов, проводили аварийно-спасательные работы и разбирали завалы в Харькове, пиротехники ликвидировали 58 вражеских боеприпасов.

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Темы: Харьковская областьХарьковвойнапожар
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