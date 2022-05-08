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Войска в Приднестровье в полной боевой готовности — Генштаб

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 07:25

Военные в Приднестровье находятся в полной боевой готовности.

Источник: Генштаб

Дословно: "На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".

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Напомним:

  • По данным украинской разведки, на территории непризнанной республики опубликовали большой тираж газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года, в которой от имени жителей ПМР "выражается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР к действиям армии РФ".
  • На территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в "армии Приднестровья".
  • Таким образом, Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут осуществлять провокации с территории Приднестровья, считает украинская разведка.

Темы: ПриднестровьеГенштаб
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