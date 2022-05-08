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Зеленский в Бородянке напомнил миру о "никогда снова"

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 09:30
Зеленский в Бородянке напомнил миру о никогда снова

Президент Владимир Зеленский в Бородянке на Киевщине записал видеообращение ко дню памяти погибших во Второй мировой войне и напомнил главному агрессору Владимиру Путину, что его бункер не спасет.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине".

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Детали: Президент рассказал, как Россия пытается реконструировать Вторую мировую, а также превзойти "учителя", стать величайшим злом в истории человечества.

Зеленский напомнил, что "ни одно зло не сможет укрыться в бункере".

Украинский лидер также провел параллели между Украиной и Второй мировой, между разными странами и украинскими городами.

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Президент заверил, что зима, которая началась 24 февраля и продолжается 8 мая, завершится, ее растопит украинское солнце.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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