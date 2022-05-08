Разведка Британии объяснила, что не так с личным присутствием командиров РФ на передовой

По данным британской разведки, старшие командиры российских войск пытаются решать проблемы личным присутствием на передовой, поэтому часто погибают, а их коллеги, которым приходится принимать командование, не имеют необходимого опыта.

Об этом говорится 8 мая в обзоре британской разведки о войне в Украине, который ежедневно публикует Минобороны Великобритании, сообщает "Европейская правда".

"Трудности с командованием и контролем, как и неуверенные действия войск на передовой, побуждали старших командиров лично появляться на поле боя, наверное, чтобы лично брать на себя лидерство в операции", – отмечают разведчики.

"Российские командующие редко делегируют оперативные полномочия подчиненным, а они по этой причине не получают важного опыта лидерства", – объясняют они.

"Однако не заметно, чтобы присутствие этих командующих на передовой как-то улучшило или изменило оперативный замысел. Успехам россиян продолжают мешать недостатки планирования и поддержки", – говорится в обзоре.

Отмечается, что присутствие командующих высшего уровня близко к передовой подвергает их значительному риску, и именно это повлекло за собой непропорционально большие потери среди старших офицеров РФ в этой войне.

"Это привело к тому, что силы медленнее реагируют на неудачи и не могут изменять свой подход на поле боя" – считают в британской разведке.

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"Все эти проблемы будут вероятно сохраняться и дальше, учитывая относительную нехватку опыта оперативного командования у тех офицеров, которых назначают вместо убитых", – добавляют в сообщении.

В предыдущем обзоре британцы рассказывали, что Россия теряет в войне в Украине самые боеспособные подразделения и передовое оборудование, которое непросто будет восстановить из-за санкций.