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По состоянию на 8 мая Россия убила 225 украинских детей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 10:22
По состоянию на 8 мая Россия убила 225 украинских детей
иллюстрация Андрея Ермоленко

По состоянию на утро 8 мая более 638 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По официальным данным ювенальных прокуроров, 225 детей погибли и более 413 ранены.

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Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

7 мая в результате обстрела оккупантами г. Приволье Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки 8 и 12 лет получили ранения.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены

Темы: детивойна
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