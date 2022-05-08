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Разрушение от войны обнаружили в двух третях громад Киевщины

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 10:57
РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО ГСЧС

Мониторинговые группы фиксируют последствия боевых действий в населенных пунктах Киевщины и подсчитали, что у 66,7% громад есть разрушения, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Источник: Киевская ОВА

Детали: Разрушение зафиксировано в 46 из 69 громадКиевской области (66,7%).

В результате боевых действий в регионе разрушены более 4000 жилых домов (частные и многоэтажные).

Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных громадах.

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Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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