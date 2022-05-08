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СБУ: оккупанты на Херсонщине сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 13:11
СБУ: оккупанты на Херсонщине сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой

Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области, а в "свободное от работы время" - сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и "поножовщину".

Источник: телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ

Дословно: "Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР".

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Он добавляет, чтооккупанты массово пьянствуют и от этого начали "самоликвидацию" собственной армии: "Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором - порезали друг друга…".

На вопрос о своем возвращении домой захватчик отвечает, что будет к 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году…

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Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете".

Темы: СБУвойна
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