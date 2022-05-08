Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: оккупанты на Херсонщине сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 13:11

Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области, а в "свободное от работы время" - сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и "поножовщину".

Источник: телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ

Дословно: "Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР".

Он добавляет, чтооккупанты массово пьянствуют и от этого начали "самоликвидацию" собственной армии: "Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором - порезали друг друга…".

На вопрос о своем возвращении домой захватчик отвечает, что будет к 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году…

Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУвойна
Главное сегодня

В Берлине полиция задержала мужчину за украинские флажки

Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием

Телеканалы и "Газпромбанк" – США анонсируют новые санкции против РФ

видеоСША возвращают посольство в Киев

фотоПремьер Канады Трюдо приехал в Ирпень

видеоПервая леди США в Ужгороде встретилась с Зеленской

Все новости...
СБУ
Экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста задержали за хищение гуманитарки - СМИ
СБУ: в ходе спецоперации взяли в плен 11 российских снайперов
СБУ рассказала о лайфхаках российских солдат – чтобы не умереть в Украине
Последние новости
21:56
Берлин совершил ошибку – Кулеба возмущен действиями в отношении украинских митингующих
21:56
фотоЗеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном
21:48
РФ обстреляла приграничье двух областей Украины из РСЗО и минометов
21:27
В Берлине полиция задержала мужчину за украинские флажки
21:20
Разблокировка Мариуполя военным путем сейчас невозможна – Зеленский
21:04
В Одессу и обратно больше суток не будут ходить поезда
20:46
У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд
20:44
Обстрелы Одесской области: ранена девушка, 6 населенных пунктов без света
20:31
обновлено, фотоОбстрел Сумщины: ракета попала в еврейское кладбище
20:15
Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
Все новости...