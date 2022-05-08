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Спикер Бундестага прибыла в Киев

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 13:21

Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас начала свой визит в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил руководитель протокольной службы Бундестага в своем Twitter.

"Президент Бундестага Бербель Бас начинает визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она будет вспоминать погибших во Второй мировой войне и от тирании национал-социалистов, а также примет участие в политических переговорах", - сообщил он.

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Бербель Бас приехала в Киев

Насколько известно, планируется её встреча со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Как председатель Бундестага политик СДПГ занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На днях ожидается визит в Киев также министра иностранных дел Анналены Бербок.

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Темы: ГерманияУкраина
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