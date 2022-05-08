Россия стянула зенитно-ракетные силы на север Крыма – "Схемы"

Север Крыма, российское вооружение в Филатовке, спутниковый снимок от "Схем"

Спутник зафиксировал стягивание военной техники, в частности зенитно-ракетных сил армии РФ на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области.

Источник: "Схемы", проект "Радио Свобода"

Детали: Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населенного пункта. В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось, свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 6 мая, которым располагают "Схемы".

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По словам военного эксперта, который проанализировал снимок по просьбе журналистов, кроме казарм на этой территории расположен состав горюче-смазочных материалов.

Также можно заметить около двухсот боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей.

Отдельно появилась крупногабаритная техника, которая, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

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"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал военный эксперт.

Такая техника может использоваться для обстрела позиций украинских военных.

Если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля – техники было гораздо меньше.

На второй части Филатовки, где тоже есть военная техника, количество ее почти не изменилось. По состоянию на конец апреля и начало мая на этой территории находятся преимущественно военные грузовики и разные виды боевых бронированных машин.

В селе Филатовка с 2018 года расположены казармы российских пограничников.

3 мая "Схемы" сообщали о стягивании россиянами военной техники к восточным границам Украины – Харьковской и Луганской областям. Военные РФ разместили значительное количество техники в Белгородской области.

Напомним: В последнюю неделю российская армия чаще наносит ракетные удары по Украине, воздушные тревоги включаются несколько раз в сутки, часто – по всей территории государства.

9 мая власти Украины ожидают подлых действий со стороны России, в частности ракетных ударов, поэтому призывают жителей крупных городов либо уехать из города, либо избегать центра и людных мест.