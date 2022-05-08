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После субботнего ракетного удара в Одессе повреждены 252 квартиры

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 14:18
фото Одесского горсовета

По данным городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства 252 квартир пострадало от ракетного обстрела Одессы 7 мая.

Источник: Telegram Одесского горсовета

Детали: Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых стекол и рам. На затягивание оконных проемов ушло 1800 кв.м  пленки.

По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще порядка 25 процентов квартир (с учётом тех, из которых временно выехали жильцы), отмечают местные власти.

Оперативное командование "Південь" сообщает, что в течение ночи враг продолжал наносить ракетные удары по Одесщине. По данным ОК, две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны.

Еще 6 ударили по разным объектам в области. В том числе повреждены частные дома гражданского населения, объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие среди местных жителей, сообщают военные..

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Темы: Одесса
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