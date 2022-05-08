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Первая леди США в Ужгороде встретилась с Зеленской

Воскресенье, 8 мая 2022, 16:41

Джилл Байден во время своего турне по Восточной Европе посетила Ужгород.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на telegram-канал Закарпатской ОГА.

Там сообщается, что Джилл Байден в День матери 8 мая находилась с визитом в Ужгороде, где встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской.

"Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия. Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - говорится в сообщении.

Там добавляют – "по понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома".

В настоящее время Джилл Байден уже покинула территорию Украины.

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Напомним, на этой неделе первая леди США провела турне по Восточной Европе, посетив Словакию ту Румынию. В обеих странах она встречалась с украинскими беженцами.

Визит Джилл Байден в Восточную Европу проходит в то время, когда президент Джо Байден требует от Конгресса выделения дополнительных 33 миллиардов долларов на безопасность и экономическую помощь Украине.

Темы: БайденСШАУжгород
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