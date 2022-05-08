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Премьер Канады Трюдо приехал в Ирпень

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 16:45
Премьер Канады Трюдо приехал в Ирпень

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо побывал в Ирпене Киевской области.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин

Прямая речь Маркушина: "Только имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом русские кафиры. И, конечно, был в шоке.

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Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпинчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее".

Темы: ИрпеньКанадавойна
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