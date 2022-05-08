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Обстрел Сумщины: ракета попала в еврейское кладбище

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 20:31
последствия обстрела еврейского кладбища в Глухове, фото с Facebook Ткаченко

Россияне произвели ракетный обстрел Шосткинского района Сумской области, повреждено еврейское кладбище в Глухове.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, министр культуры Александр Ткаченко в Facebook

 
фото с Facebook Ткаченко

Дословно Живицкий: "Произошел ракетный обстрел территории Шосткинского района".

Детали: Позже министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что российская ракета попала в еврейское кладбище в Глухове.

Дословно Ткаченко: "На территории еврейского кладбища в Глухове похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года. Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумяцких. Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа.

 

Доказательством того, что все высшие силы на нашей стороне является то, что могилы главных цадиков уцелели".

Темы: Сумская областьвойна
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