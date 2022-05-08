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Житель Киевской области погиб из-за российской мины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 19:09
село Залесье Броварского района

В Броварском районе Киевской области местный житель погиб в результате подрыва на вражеской мине.

Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram

Дословно: "Сегодня в Броварском районе возле с. Залесье местный житель во время прогулки в лесополосе подорвался на мине, оставленной военными России.

От полученных повреждений мужчина погиб".

Детали: Павлюк призвал жителей Киевской области воздержаться от прогулок в лесу.

Он отметил, что ликвидация взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях продолжается.

Темы: Киевская областьминирование
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