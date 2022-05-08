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Телеканалы и "Газпромбанк" – США анонсируют новые санкции против РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 19:51

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Джо Байден.

По его словам, на встрече лидеров "большой семерки" США будут убеждать союзников "постепенно прекратить импорт российской нефти".

Кроме того, уже 8 мая свои новые санкции будут обнародованы и Соединенными Штатами. Они направлены на отрезку контролируемых Кремлем СМИ ("Первого канала", "Россия-1" и "НТВ") от американских рекламодателей и производственных технологий, запреты России использовать такие услуги, как менеджмент или корпоративные консультации и бухгалтерский учет, а также введут новый экспортный контроль против промышленного сектора РФ.

"Мы не собираемся помогать им в трансляции лжи и обмана, которые вы слышите от Путина каждый день", – прокомментировал американский чиновник санкции против российских телеканалов.

Также новые санкции будут включать около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководителей Газпромбанка — учреждения, через которое большинство Европы покупает российский газ.

В Белом доме уточняют – санкции против Газпромбанка касаются только руководителей этого финучреждения.

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"Это не полный блок. Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком. Однако мы сигнализируем о том, что Газпромбанк не является надежным убежищем. И поэтому мы налагаем санкции на некоторых его топменеджеров, чтобы создать эффект отпугивания", – сказал этот чиновник.

Также США планируют наложить санкции на ООО "Промтехнология", производящее оружие, например, винтовки, используемые российскими войсками в Украине. Также будет запрещен экспорт в РФ, урана, плутония и другие ядерные продукты.

Темы: Газпромсанкции
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