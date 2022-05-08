Зеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном
Воскресенье, 8 мая 2022, 21:56
Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и во время встречи с ним наградил украинских саперов.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу.
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То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит.
Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы".
Детали: Кроме того, Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них – знаменитый пес Патрон.
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