Зеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и во время встречи с ним наградил украинских саперов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу.

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То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит.

Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы".

Детали: Кроме того, Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них – знаменитый пес Патрон.