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Канада отменила на год все пошлины на украинские товары

Алена МазуренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 22:31
Канада отменила на год все пошлины на украинские товары
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары.

Источник: первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко

Прямая речь: "Канада также отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары.

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Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Зеленским.

Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи".

Детали: В преддверии встречи Трюдо и Зеленского, Свириденко обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.

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По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлия Ковалев – это амбициозная рабочая программа на этот год.

Темы: КанадаУкраинатаможня
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