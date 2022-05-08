Канада отменила на год все пошлины на украинские товары
Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары.
Источник: первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко
Прямая речь: "Канада также отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары.
Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Зеленским.
Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи".
Детали: В преддверии встречи Трюдо и Зеленского, Свириденко обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.
По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлия Ковалев – это амбициозная рабочая программа на этот год.