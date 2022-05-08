Канада отменила на год все пошлины на украинские товары

Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары.

Источник: первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко

Прямая речь: "Канада также отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары.

Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Зеленским.

Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи".

Детали: В преддверии встречи Трюдо и Зеленского, Свириденко обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.

По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлия Ковалев – это амбициозная рабочая программа на этот год.