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Производитель Javelin почти вдвое увеличивает объем производства из-за спроса – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 04:41
Производитель Javelin почти вдвое увеличивает объем производства из-за спроса – СМИ
фото: Getty Images

Американский производитель оружия Lockheed Martin Corp планирует почти вдвое увеличить производство противотанковых комплексов Javelin из-за роста спроса после вторжения России в Украину.

Источник: генеральный директор компании Джеймс Тайклет, цитирует Reuters

Детали: По его словам, объем производства планируется "немедленно" увеличить с 2100 до 4000 тысяч единиц в год.

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Тайклет считает, что спрос на продукцию Lockheed Martin будет сохраняться и после завершения войны в Украине из-за угроз России и Китая.

Темы: оружиеСША
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