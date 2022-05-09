Производитель Javelin почти вдвое увеличивает объем производства из-за спроса – СМИ

Американский производитель оружия Lockheed Martin Corp планирует почти вдвое увеличить производство противотанковых комплексов Javelin из-за роста спроса после вторжения России в Украину.

Источник: генеральный директор компании Джеймс Тайклет, цитирует Reuters

Детали: По его словам, объем производства планируется "немедленно" увеличить с 2100 до 4000 тысяч единиц в год.

Реклама:

Тайклет считает, что спрос на продукцию Lockheed Martin будет сохраняться и после завершения войны в Украине из-за угроз России и Китая.