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Во время акции протеста в Варшаве высмеяли армию РФ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 05:17
фото: Укринформ

Тысячи людей вышли в центр Варшавы на акцию протеста "Россия, иди на х.", во время которой потребовали спасти защитников Мариуполя и высмеяли армию оккупантов.

Источник: Укринформ

Детали: Участники акции прошли маршем от Дворца культуры и науки в посольство России, скандируя лозунги в поддержку Украины и требуя спасти защитников Мариуполя, находящихся на комбинате "Азовсталь".

Участники акции шли с украинскими флагами и плакатами типа "Спасите Азовсталь", "Стоп путин", "Стоп войне", "Будь смелым, как Украина", "Побороли нацизм – поборем и рашизм", "Русский военный корабль, или на х.." и тому подобное.

 

Участники акции скандировали лозунги: "Слава Украине – Героям Слава", "Слава Нации – смерть врагам", "Спасите Азовсталь" и другие.

Во время марша из динамиков регулярно звучала песня "Ой у лузі червона калина".

 

В рамках акции прошел хеппенинг.

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В частности, во главе колонны ехало несколько автомобилей. На одном из них был макет ракеты в сине-желтом цвете, которую организаторы акции назвали Нептуном.

В колонне был также трактор с украинским флагом и БМП, цель которого высмеять российскую армию, технику которой растягивали украинские аграрии.

Кроме того, в рамках хэппенинга мужчина, переодетый в форму украинского спецназовца, вел троих пленных: двух российских танкистов с головами свиней, а также якобы российского офицера с медалями.

 

Участники акции прошли маршем в посольство РФ в Варшаве.

Темы: Польшавойнаакциимитинги
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