Во время акции протеста в Варшаве высмеяли армию РФ
Тысячи людей вышли в центр Варшавы на акцию протеста "Россия, иди на х.", во время которой потребовали спасти защитников Мариуполя и высмеяли армию оккупантов.
Источник: Укринформ
Детали: Участники акции прошли маршем от Дворца культуры и науки в посольство России, скандируя лозунги в поддержку Украины и требуя спасти защитников Мариуполя, находящихся на комбинате "Азовсталь".
Участники акции шли с украинскими флагами и плакатами типа "Спасите Азовсталь", "Стоп путин", "Стоп войне", "Будь смелым, как Украина", "Побороли нацизм – поборем и рашизм", "Русский военный корабль, или на х.." и тому подобное.
Участники акции скандировали лозунги: "Слава Украине – Героям Слава", "Слава Нации – смерть врагам", "Спасите Азовсталь" и другие.
Во время марша из динамиков регулярно звучала песня "Ой у лузі червона калина".
В рамках акции прошел хеппенинг.
В частности, во главе колонны ехало несколько автомобилей. На одном из них был макет ракеты в сине-желтом цвете, которую организаторы акции назвали Нептуном.
В колонне был также трактор с украинским флагом и БМП, цель которого высмеять российскую армию, технику которой растягивали украинские аграрии.
Кроме того, в рамках хэппенинга мужчина, переодетый в форму украинского спецназовца, вел троих пленных: двух российских танкистов с головами свиней, а также якобы российского офицера с медалями.
Участники акции прошли маршем в посольство РФ в Варшаве.