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Британия объявила новые санкции против России и Беларуси на £1,7 млрд

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 05:57
фото: Getty Images

Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли.

Источник: сайт правительства Британии

Детали: Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций "имеет цель еще больше ослабить военную машину Путина".

"Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, которые подверглись полностью или частично импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов", – сказано в сообщении правительства.

Указывается, что пошлина будет повышена на 35%.

Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".

Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.

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Кроме того, страна запретит экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcияБеларусь
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