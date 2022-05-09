Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне массово ищут в Украине своих вояк: поступило 32 тысячи обращений – МВД

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 07:14
ПЛЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ. ФОТО С САЙТА 200RF.COM

Министерство внутренних дел Украины получило в общей сложности около 32 тысяч обращений по розыску российских солдат и около 12 тысяч из таких обращений поступили на "горячую линию" доверия ведомства.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире "24 канала", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я бы не сказал, что это сейчас такое массовое явление (когда в МВД звонят родственники российских солдат по поводу их розыска – ред.).

Действительно, была большая такая массовость где-то в начале марта, а сейчас это уже более обычная ситуация.

Действительно, мы получили около 12 тысяч обращений, даже, возможно, больше, на нашу линию доверия, которая как раз была создана именно для российских граждан, и более 20 тысяч (этих обращений – ред.) мы получили из такого спецбота от Телеграмм-канала. "Ищи своих".

"Мы даже звоним часто и спрашиваем, почему, например, вы это пишете, почему вы не можете своих расспросить, – и они говорят, что им врут.

То есть там есть такое понимание. И учитывая такие объемы (обращений – ред.), я думаю, что на самом деле это понимание очень сильно растет в РФ, просто это не выражается, так же как в Советском Союзе".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Отвечая на вопрос, что россияне спрашивают у МВД, и что они хотят от представителей украинской власти, он отметил, что эти лица оставляют контакты своих солдат – мужчин, сыновей, которых они ищут, и по которым у них нет никакой информации.

Темы: МВДвойнаРосcия
Главное сегодня

У России еще есть мощности и запас комплектующих, чтобы производить новые ракеты - МОУ

Макрон предлагает формат европейского сотрудничества, открытый для Украины и Британии

видеоСаперы полностью проверили Ирпень – мэр

ОбновленоГосспецсвязи ответило журналистам, почему отключили каналы "Прямой", "Эспрессо" и "5"

Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата

фото, видео9 мая в Варшаве: посла России облили "кровью" под возгласы "фашисты"

Все новости...
МВД
Главе МВД Британии может грозить иск за задержку с визами для украинцев
После попадания ракет в Киеве задержали двух вероятных корректировщиков – МВД
Благодаря искусственному интеллекту на блокпостах задержали 200 боевиков – МВД
Последние новости
18:47
Президент Еврокомиссии лично едет "дожимать" Орбана по поводу нефтяного эмбарго
18:47
США выпустили рекордный объем нефти из стратегического запаса
18:28
Продолжается бой за Рубежное, враг возобновил обстрелы "Азовстали" – Генштаб
18:24
фотоИдентифицирован еще один россиянин, совершавший зверства на Киевщине при оккупации
18:14
Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за блокировки портов
18:05
У России еще есть мощности и запас комплектующих, чтобы производить новые ракеты - МОУ
18:04
Макрон предлагает формат европейского сотрудничества, открытый для Украины и Британии
17:55
Николаевские десантники уничтожили бронеавтомобиль "Тигр" и оккупантов
17:42
Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго в отношении России - Сийярто
17:40
Минфин РФ ожидает существенного падения ВВП страны, которое может стереть "десятилетие развития"
Все новости...