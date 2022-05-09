Россияне массово ищут в Украине своих вояк: поступило 32 тысячи обращений – МВД

Министерство внутренних дел Украины получило в общей сложности около 32 тысяч обращений по розыску российских солдат и около 12 тысяч из таких обращений поступили на "горячую линию" доверия ведомства.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире "24 канала", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я бы не сказал, что это сейчас такое массовое явление (когда в МВД звонят родственники российских солдат по поводу их розыска – ред.).

Действительно, была большая такая массовость где-то в начале марта, а сейчас это уже более обычная ситуация.

Действительно, мы получили около 12 тысяч обращений, даже, возможно, больше, на нашу линию доверия, которая как раз была создана именно для российских граждан, и более 20 тысяч (этих обращений – ред.) мы получили из такого спецбота от Телеграмм-канала. "Ищи своих".

"Мы даже звоним часто и спрашиваем, почему, например, вы это пишете, почему вы не можете своих расспросить, – и они говорят, что им врут.

То есть там есть такое понимание. И учитывая такие объемы (обращений – ред.), я думаю, что на самом деле это понимание очень сильно растет в РФ, просто это не выражается, так же как в Советском Союзе".

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Детали: Отвечая на вопрос, что россияне спрашивают у МВД, и что они хотят от представителей украинской власти, он отметил, что эти лица оставляют контакты своих солдат – мужчин, сыновей, которых они ищут, и по которым у них нет никакой информации.