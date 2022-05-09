Оккупанты обстреляли свои машины на Запорожье, чтобы не ехать на фронт

Российские военные, пытаясь избежать участия в боевых действиях в Запорожской области, обстреляли два десятка своих автомобилей.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "По сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, заявив, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края".

Детали: Командование одного из батальонов Сил обороны Запорожского края сообщило, что российские военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по своим же позициям, тем самым фактически "выжгли" оккупантов с украинской земли.

По данным ЗОВА, морально-психологическое состояние захватчиков остается низким – они систематически употребляют алкоголь и сбегают с места несения военной службы. Подразделения россиян также жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.

В ЗОВА добавили, что накануне 9 мая жители Токмака Пологовского района напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно. В частности, на улицах города массово начали появляться листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".

В то же время областные власти предостерегают, что в День победы захватчики планируют провести провокации. Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу.

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В связи с напряженной ситуацией по безопасности, эвакуационные коридоры в Запорожье будут открыты исключительно на въезд в город. Выезд из областного центра временно ограничен.