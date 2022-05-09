У России нехватка высокоточных боеприпасов – британская разведка

У России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок для городов.

"Однако, поскольку конфликт продолжается сверх довоенных ожиданий России, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, не думая о жертвах среди гражданского населения.

Напомним, Британия предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Новый пакет почти удваивает помощь, ранее анонсированную Великобританией для Украины. В правительстве отметили, что это самые большие расходы на военную поддержку после войн в Ираке и Афганистане.