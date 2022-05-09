У России нехватка высокоточных боеприпасов – британская разведка

У России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок для городов.

Реклама:

"Однако, поскольку конфликт продолжается сверх довоенных ожиданий России, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, не думая о жертвах среди гражданского населения.

Напомним, Британия предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов стерлингов.

ВИДЕО ДНЯ

Новый пакет почти удваивает помощь, ранее анонсированную Великобританией для Украины. В правительстве отметили, что это самые большие расходы на военную поддержку после войн в Ираке и Афганистане.