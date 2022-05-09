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Зеленский: Скоро у Украины будет два Дня Победы, а у кого – ни одного

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 09:40
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Президент Владимир Зеленский 9 мая поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию…

Мы боремся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев.

И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного.

Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!"

Детали: Зеленский подчеркнул, что никто не может аннексировать у Украины победу во Второй мировой войне, которая в составе антигитлеровской коалиции воевала с нацизмом.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Зеленского: "В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это – учебник по истории Украины.

Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы. 24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю.

Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух".


Темы: ЗеленскийДень Победывойна
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