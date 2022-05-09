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Число жертв российской войны среди украинских детей возросло до 226-ти

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 09:41

По официальным данным, по меньшей мере 226 детей погибли и 415 получили ранения в результате войны, развязанной Россией в Украине.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: По состоянию на утро 9 мая по меньшей мере 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

8 мая стало известно о гибели 13-летней девочки, которая находилась в одной из машин колонны частных авто, которые 4 мая были обстреляны оккупантами в Чугуевском районе Харьковской области.

7 мая из-за обстрелов вражескими войсками сел Белогоровка и Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

По имеющимся данным, больше всего пострадали дети в таких областях: Донецкой – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15 .В столице Киев за время войны пострадали 16 детей.

 

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Темы: детивойнаРосcияпрокуратура
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