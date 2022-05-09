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Путин начал парад в Москве, авиации не будет

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 10:02
Путин начал парад в Москве, авиации не будет
Москва, парад 2022, фото РИА Новости

В центре российской столицы, Москве, начался парад, приуроченный к 77-й годовщине "Победы в Великой отечественной войне".

Источник: РИА Новости и Zvezdanews в Telegram

Детали: Путин прибыл на Красную площадь за несколько минут до 10:00.

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Путин на параде 9 мая
Путин на параде 9 мая

Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с Днем победы представителей присутствующих подразделений. Ему отвечали стройным "Ура!".

Шойгу на параде
Шойгу на параде Победы

Военная техника РФ стояла на Красной площади 9 мая задолго до начала мероприятий. Люди перед Кремлем тоже собрались заранее. 

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Ракетный комплекс
Ракетный комплекс "Ярс" на параде

Сообщается, что перед тем "парады Победы" прошли в Новосибирске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке. В Чите парад прошел под дождем и снегом

Темы: РосcияПутинпразднования
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