Путин начал парад в Москве, авиации не будет

В центре российской столицы, Москве, начался парад, приуроченный к 77-й годовщине "Победы в Великой отечественной войне".

Источник: РИА Новости и Zvezdanews в Telegram

Детали: Путин прибыл на Красную площадь за несколько минут до 10:00.

Путин на параде 9 мая

Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с Днем победы представителей присутствующих подразделений. Ему отвечали стройным "Ура!".

Шойгу на параде Победы

Военная техника РФ стояла на Красной площади 9 мая задолго до начала мероприятий. Люди перед Кремлем тоже собрались заранее.

Ракетный комплекс "Ярс" на параде

Сообщается, что перед тем "парады Победы" прошли в Новосибирске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке. В Чите парад прошел под дождем и снегом