Путин начал парад в Москве, авиации не будет
Понедельник, 9 мая 2022, 10:02
В центре российской столицы, Москве, начался парад, приуроченный к 77-й годовщине "Победы в Великой отечественной войне".
Источник: РИА Новости и Zvezdanews в Telegram
Детали: Путин прибыл на Красную площадь за несколько минут до 10:00.
Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с Днем победы представителей присутствующих подразделений. Ему отвечали стройным "Ура!".
Военная техника РФ стояла на Красной площади 9 мая задолго до начала мероприятий. Люди перед Кремлем тоже собрались заранее.
Сообщается, что перед тем "парады Победы" прошли в Новосибирске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке. В Чите парад прошел под дождем и снегом
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