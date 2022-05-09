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Россияне устроили парады с советскими флагами в оккупированных украинских городах

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 12:02
Россияне устроили парады с советскими флагами в оккупированных украинских городах

"Бессмертный полк" провели в оккупированных российскими войсками Херсоне, Скадовске и Энергодаре.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Кремлевские СМИ распространяют видео, как "бессмертный полк" провели в Херсоне впервые.

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В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами.

СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма.

Видео снимали российские пропагандисты.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, якобы в Херсонской и Запорожской областях "проходят праздничные мероприятия" в честь Дня Победы.

Обновлено: Также в оккупированном Скадовске провели "бессмертный полк".

А в Энергодаре люди даже смотрели московский парад онлайн – на улице.

Темы: ХерсоноккупацияпропагандаРосcия
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