Россияне устроили парады с советскими флагами в оккупированных украинских городах
Понедельник, 9 мая 2022, 12:02
"Бессмертный полк" провели в оккупированных российскими войсками Херсоне, Скадовске и Энергодаре.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Кремлевские СМИ распространяют видео, как "бессмертный полк" провели в Херсоне впервые.
В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами.
СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма.
Видео снимали российские пропагандисты.
Также сообщается, якобы в Херсонской и Запорожской областях "проходят праздничные мероприятия" в честь Дня Победы.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: Также в оккупированном Скадовске провели "бессмертный полк".
А в Энергодаре люди даже смотрели московский парад онлайн – на улице.
"Безсмертний полк" провели в окупованому російськими військами Херсоні pic.twitter.com/FJivlRuRS7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022