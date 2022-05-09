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В украинском небе погиб легендарный лётчик

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 11:34
В украинском небе погиб легендарный лётчик
бедзай, фото: думская

В украинском небе погиб известный офицер Военно-морских сил, заместитель Командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай, сообщил директор фонда "Вернись живым", морпех и военный эксперт Тарас Чмут.

Источник: Чмут в Facebook

Детали: Летчик погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал.

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Чмут рассказал, как благодаря лидерству Бездая Украина сохранила морскую авиацию.

Прямая речь Чмута: В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил полковник Игорь Бедзай, заместитель Командующего ВМС по авиации. Более известен как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, близ Сак, Крыма.

В 2014-м году полковник Бездай чуть ли не единственный из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость — пока все ждали мифические "приказы из Киева" он организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день".

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Темы: авиавойнаРосcия
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