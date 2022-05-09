Россияне ударили ракетами по Одесщине, возможны новые атаки – ОК "Юг"
Понедельник, 9 мая 2022, 11:35
Российская армия утром 9 мая нанесла ракетный удар по Одесской области.
Источник: Телеграмм-канал Одесского горсовета "Одеса офіційно" со ссылкой на сообщение ОК "Юг" (Південь)
Дословно: "По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа Оникс из ракетного комплекса Бастион в ВОТ Крым.
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Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население.
Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны".