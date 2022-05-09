Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили ракетами по Одесщине, возможны новые атаки – ОК "Юг"

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 11:35

Российская армия утром 9 мая нанесла ракетный удар по Одесской области.

Источник: Телеграмм-канал Одесского горсовета "Одеса офіційно" со ссылкой на сообщение ОК "Юг" (Південь)

Дословно: "По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа Оникс из ракетного комплекса Бастион в ВОТ Крым.

Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население.

Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьвойна
Главное сегодня

Святаш как российский "гауляйтер Харькова": возбуждено уголовное дело

Байден подписал ленд-лиз для Украины

видеоРоссияне добавили к "ветеранам войны" американцев Бонни и Клайда

фото93 бригада ВСУ показала "парад" до 9 мая на трофейных танках оккупантов

Онуфрий просит Путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

видеоНесмотря на постоянные обстрелы над Азовсталью развевается украинский флаг

Все новости...
Одесская область
Обстрелы Одесской области: ранена девушка, 6 населенных пунктов без света
В Одесскую область приехала делегация из Бундестага
Ночью на подлете к Одесщине уничтожены две вражеские ракеты
Последние новости
01:10
Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе российских войск
00:40
фотоНа здании посольства РФ в Лондоне появилась надпись "Нет войне"
00:33
ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины – СМИ
00:03
Железнодорожная авария в Австрии: погибший и 13 раненых
23:52
Шольц считает очень интересной инициативу Макрона о "европейском сообществе"
23:52
Зеленский: главная тема разговоров в Москве это "цена" войны, которую оплатит Россия
23:35
Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу – Свириденко
23:28
"За отвагу и преданность правде": украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию
23:27
дополненоРоссияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ
23:25
Зеленский рассчитывает на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне
Все новости...