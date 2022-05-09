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Жалкий диктатор и параноик: на "Ленты.Ру" опубликовали критику Путина

Ирина БалачукПонедельник, 9 мая 2022, 12:14
Жалкий диктатор и параноик: на Ленты.Ру опубликовали критику Путина
Скриншот из web.archive.org

На главной странице одного из известных пропагандистских изданий России "Лента.ру" появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина, который напал на Украину.

Источник: "Медиазона"

Дословно "Медиазона": "На Lenta.ru появились больше десяти материалов с критикой президента Владимира Путина и войны в Украине. Хотя сейчас они уже пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве".

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Детали: Издание отмечает, что причина публикации критики Путина на главной странице пропагандистского издания не взлом хакеров.

В "Ленте.ру" сообщили, что это сделали их сотрудники в качестве протеста. Журналисты заменили текст на другой в уже опубликованных новостях. 

 
Фото медиазоны

В частности, на главной странице издания россияне могли прочитать материалы с заголовками:

ВИДЕО ДНЯ
  • "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика",
  • "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века",
  • "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в бездну",
  • "Зеленский оказался круче Путина",
  • "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством",
  • "Путина и его соратников ждет трибунал" и др.
 
Скриншот из web.archive.org

"Медиазона" сообщает, что все эти материалы начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".

Ответственность за публикации взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Темы: РосcияПутинпропаганда
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