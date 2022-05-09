Жалкий диктатор и параноик: на "Ленты.Ру" опубликовали критику Путина
На главной странице одного из известных пропагандистских изданий России "Лента.ру" появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина, который напал на Украину.
Источник: "Медиазона"
Дословно "Медиазона": "На Lenta.ru появились больше десяти материалов с критикой президента Владимира Путина и войны в Украине. Хотя сейчас они уже пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве".
Детали: Издание отмечает, что причина публикации критики Путина на главной странице пропагандистского издания не взлом хакеров.
В "Ленте.ру" сообщили, что это сделали их сотрудники в качестве протеста. Журналисты заменили текст на другой в уже опубликованных новостях.
В частности, на главной странице издания россияне могли прочитать материалы с заголовками:
- "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика",
- "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века",
- "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в бездну",
- "Зеленский оказался круче Путина",
- "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством",
- "Путина и его соратников ждет трибунал" и др.
"Медиазона" сообщает, что все эти материалы начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Ответственность за публикации взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.