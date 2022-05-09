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9 мая в Варшаве: посла России облили "кровью" под возгласы "фашисты"

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 13:35
Скриншот из видео РИА Новости

В Варшаве 9 мая облили красной краской посла России, прибывшего туда, чтобы возложить венок на кладбище советских воинов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Polsat.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла стычка, в результате которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!".

Многие пришли с флагами Украины, другие были одеты в белые простыни, вымазанные кровью, выкрикивая антивоенные лозунги.

После инцидента посол РФ сказал: "Я горжусь своим президентом. Эти территории не принадлежат Украине", – заявил Андреев, имея в виду самопровозглашенные республики ОРДЛО.

Ранее польские СМИ сообщили, что неизвестные оставили желто-синей краской надпись "Убить Путина" на одном из постаментов барельефа советских воинов. Специальные службы вывели надпись, прежде чем туда прибыл посол России. Надпись была нанесена несмотря на то, что полиция патрулировала территорию кладбища.

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Накануне посольство РФ в Польше заявило, что "вынуждено ограничить" формат мероприятий 9 мая после "волны призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия".

Темы: ПольшаРосcия9 маядипломатические отношения
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