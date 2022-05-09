Мелитополь: местные жители не вышли 9 мая, людей привезли из Луганска и Крыма – СМИ

Российским военным не удалось собрать жителей оккупированного Мелитополя на празднование 9 мая, заявил мэр Иван Федоров и добавил, что люди продолжают бежать из оккупации, хотя это сложно.

Источник: Иван Федоров в эфире, РИА "Мелитополь"

Детали: По словам Федорова, из Мелитополя выехало более 60% горожан, то есть 60-70 тысяч жителей покинули временно оккупированный город.

Люди рискуют уезжать из города, но их либо обстреливают, либо не пропускают.

Прямая речь: "Сегодня достаточно большой запрос на эвакуацию и выезд из Мелитополя. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц, а частным транспортом – для людей это настоящий челлендж.

Те, кто ехал вчера через Орехов в Запорожье, провели в дороге 12,5 часа и попали под обстрел. А те, кто ехал через Васильевку, третий день стоят на рашистском блокпосту, – и они не пропускают их в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди".

Детали: По словам Федорова, россияне пытались провести в Мелитополе 9 мая, подготовку вели почти месяц.

ВИДЕО ДНЯ

"Им не удалось провести 9 мая. Вчера вечером они сделали заявление о том, что сегодня опасно выходить в город праздновать 9 мая, потому что кто-то из Украины планирует проводить какие-то провокации. Это чушь, конечно, потому что провокации хотели делать оккупанты, чтобы обвинить в них украинскую власть", – сказал он.

"Я благодарен, что наши жители не выходят на улицы, не празднуют с оккупантами и коллаборантами 9 мая", – добавил Федоров.

Местное издание добавляет, что пока мелитопольцы выезжают, оккупанты свезли в город жителей оккупированных Крыма, Луганска и сел Мелитопольского района на 9 мая.

Российские Телеграмм-каналы показали, что в Мелитополе якобы прошло шествие "Бессмертный полк".

РИА "Мелитополь" пишет, что в город на шествие "Бессмертный полк" завезли порядка 3 тысяч человек.

По словам местных журналистов, в центральном городском парке Мелитополя 9 мая “было многолюдно только в момент выдачи солдатской каши”.