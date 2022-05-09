Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 15:05
Глава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу
Шарль Мишель и Денис Шмыгаль в Одессе, фото из Твиттера Charles Michel

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы.

Об этом Мишель рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "Европу можно почувствовать". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии. Вы не одни. ЕС поддерживает вас", - написал Мишель.

Реклама:

9 мая в ЕС отмечают День Европы. Именно в этот день 1950 года в Париже была провозглашена Декларация Шумана, открывшая путь к интеграции европейских государств и общее построение лучшего будущего.

ВИДЕО ДНЯ

9 мая, как День Европы, стал одним из официальных символов ЕС – на уровне с флагом и гимном.

В Украине День Европы отмечают ежегодно в третью субботу мая.

Шарль Мишель посещал Украину в конце апреля, он, в частности, побывал в Бородянке, а в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Смотрите видеоинтервью Мишеля ЕвроПравде "Тяжелое оружие, деньги, переговоры. Интервью об исторических для ЕС решениях", а также читайте текстовую версию на сайте ЕП.

Темы: Одессадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: