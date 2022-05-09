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Глава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 15:05
Шарль Мишель и Денис Шмыгаль в Одессе, фото из Твиттера Charles Michel

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы.

Об этом Мишель рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "Европу можно почувствовать". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии. Вы не одни. ЕС поддерживает вас", - написал Мишель.

9 мая в ЕС отмечают День Европы. Именно в этот день 1950 года в Париже была провозглашена Декларация Шумана, открывшая путь к интеграции европейских государств и общее построение лучшего будущего.

9 мая, как День Европы, стал одним из официальных символов ЕС – на уровне с флагом и гимном.

ВИДЕО ДНЯ

В Украине День Европы отмечают ежегодно в третью субботу мая.

Шарль Мишель посещал Украину в конце апреля, он, в частности, побывал в Бородянке, а в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Смотрите видеоинтервью Мишеля ЕвроПравде "Тяжелое оружие, деньги, переговоры. Интервью об исторических для ЕС решениях", а также читайте текстовую версию на сайте ЕП.

Темы: Одессадипломатические отношения
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