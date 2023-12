Глава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы.

Об этом Мишель рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "Европу можно почувствовать". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии. Вы не одни. ЕС поддерживает вас", - написал Мишель.

Реклама:

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb