Глава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу

Шарль Мишель и Денис Шмыгаль в Одессе, фото из Твиттера Charles Michel

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы.

Об этом Мишель рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "Европу можно почувствовать". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии. Вы не одни. ЕС поддерживает вас", - написал Мишель.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

9 мая в ЕС отмечают День Европы. Именно в этот день 1950 года в Париже была провозглашена Декларация Шумана, открывшая путь к интеграции европейских государств и общее построение лучшего будущего.

9 мая, как День Европы, стал одним из официальных символов ЕС – на уровне с флагом и гимном.

ВИДЕО ДНЯ

В Украине День Европы отмечают ежегодно в третью субботу мая.

Шарль Мишель посещал Украину в конце апреля, он, в частности, побывал в Бородянке, а в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Смотрите видеоинтервью Мишеля ЕвроПравде "Тяжелое оружие, деньги, переговоры. Интервью об исторических для ЕС решениях", а также читайте текстовую версию на сайте ЕП.