Россияне сосредоточили в Черном море до 50 ракет "Калибр" – Минобороны
Понедельник, 9 мая 2022, 15:43
По состоянию на 9 мая Россия увеличила в два раза количество носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря – их суммарный залп составляет до 50 ракет.
Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ"
Прямая речь Мотузяныка: "В акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находится семь носителей КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом до 50 ракет".
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Детали: Представитель Минобороны отметил, что корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи "по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении".
Предыстория:
- На прошлой неделе, по данным Минобороны, носителей крылатых ракет в Черном море было всего три, их суммарный залп составлял до 20 ракет.
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